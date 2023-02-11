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Все матчи текущей недели в европейском футболе начнутся с минуты молчания

Новости футбола Сегодня, 05:30
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Все матчи текущей недели в европейских чемпионатах и других турнирах начнутся с минуты молчания по случаю страшного землетрясения в Турции и Сирии.

Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Также организация отчиталась, что перевела 200 тысяч евро Федерации футбола Турции и двум неправительственным организациям.

Кроме того, в УЕФА и дальше будут заниматься вопросом сбора средств пострадавшим.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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