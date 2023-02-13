Все лидеры ПСЖ смогут сыграть с "Баварией"
Новости футбола Сегодня, 05:10
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающие “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также полузащитник Марко Верратти, смогут сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, все три футболиста успеют восстановиться после травм к матчу с немецким клубом. При этом, поединок пропустят защитник Норди Мукиэле и полузащитник Ренату Санчеш.
Матч ПСЖ - “Бавария” состоится 14 февраля.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 24-летнего Мбаппе 25 забитых мячей и шесть голевых передач в 26 поединках. 30-летний Верратти сыграл 24 матча и отдал один голевой пас.
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