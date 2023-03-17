Все это тяжело: Луческу высказался о своем будущем в киевском "Динамо"

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу не исключил вероятности ухода из украинского клуба через некоторое время.

“Только сегодня дважды была воздушная тревога. Все это тяжело. Вы, конечно, спросите, почему я остаюсь в ”Динамо". Я никогда не был трусом, но это тяжелая ситуация. Война все изменила. Я остался в Украине, так как не могу жить без футбола. Но я не могу сказать, сколько я еще буду тут работать. В какой момент я решу, что с меня хватит. Тяжело, когда не видно света в конце тоннеля", - приводит слова Луческу Sport Total FM.

“Динамо”, набрав в 17 матчах 33 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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