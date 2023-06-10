Все билеты на матчи "Интер Майами", в которых может сыграть Месси, проданы
Новости футбола Сегодня, 03:18
Фото: твиттер ПСЖ
Все билеты на последние 12 матчей "Интер Майами" в МЛС, в которых может сыграть Лионель Месси, были распроданы за примерно 24 часа.
Как пишет источник, близкому другу футболиста Серхио Агуэро пришлось попросить Месси о билете, так как в продаже их уже не было.
Ожидается, что Месси дебютирует в МЛС 20 августа в игре против "Шарлотт".
Есть вероятность, что аргентинец может дебютировать и раньше - 21 июля в матче с мексиканским "Крус Асулем" в Кубке Лиг. К слову, билеты на этот матч продали менее чем за час.
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