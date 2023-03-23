Врсалько завершил карьеру футболиста в 31 год

Шиме Врсалько, бывший защитник сборной Хорватии, ушел из профессионального футбола, чтобы сосредоточиться на своей агентской деятельности.

О решении 31-летнего футболиста сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что последним клубом хорвата был греческий “Олимпиакос”.

До этого он играл за загребское “Динамо”, “Дженоа”, “Сассуоло”, “Интер” и “Атлетико”.

Без клуба Врсалько оставался с января этого года.