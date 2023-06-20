Вратаря ПСЖ выписали из реанимации

Страж ворот ПСЖ Серхио Рико был переведен из реанимации в обычную палату.

Как пишет Football Espana, футболист провел в реанимации три недели.

Сейчас же спортсмен вышел из комы.

Как известно, в конце мая Рико получил серьезную травму головы в результате падения с лошади.

Тогда у него произошло кровоизлияние в мозг, из-за чего он был помещен в искусственную кому.