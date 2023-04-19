Вратаря ПСЖ могут посадить в тюрьму

Главному тренеру “Пари Сен-Жермен” Кристофу Гальтье грозит тюрьма сроком до трех лет, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, такое наказание может быть применено к наставнику, если подтвердится информация о его расистских высказываниях. Кроме того, тренера могут оштрафовать на 45 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Гальтье в период работы в “Ницце” в разговоре со спортивным директором заявил, что “в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман”.

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