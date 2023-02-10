Вратарь "Шахтера" Трубин может перейти в клуб АПЛ
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Анатолия Трубина/Автор неизвестен
Вратарем донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолием Трубиным интересуются клубы английской Премьер-лиги, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Названия клубов не разглашаются.
В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах и пропустил 21 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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