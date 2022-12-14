Вратарь сборной Хорватии готов перейти в "Баварию"

Страж ворот загребского “Динамо” и сборной Хорватии Доминик Ливакович близок к смене клуба уже в январе.

Как известно, в услугах 27-летнего хорвата заинтересована “Бавария”.

По данным Sport Bild, в январе немецкий клуб готов заплатить за него 10 млн евро.

Также источник заверяет, что сам вратарь готов к переходу в “Баварию”, где он должен стать заменой травмированному Мануэлю Нойеру.