Вратарь сборной Грузии Мамардашвили может оказаться в АПЛ

“Лестер” проявляет интерес к вратарю “Валенсии” и сборной Грузии Георгию Мамардашвили, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб является главным претендентом на голкипера. Не исключено, что грузина можно будет купить по сниженной цене, если “Валенсия” вылетит в низший дивизион.

В нынешнем сезоне 22-летний Мамардашвили провел за “Валенсию” 31 матч во всех турнирах и пропустил 36 мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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