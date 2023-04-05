Вратарь сборной Грузии Мамардашвили может оказаться в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Георгия Мамардашвили/Автор неизвестен
“Лестер” проявляет интерес к вратарю “Валенсии” и сборной Грузии Георгию Мамардашвили, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб является главным претендентом на голкипера. Не исключено, что грузина можно будет купить по сниженной цене, если “Валенсия” вылетит в низший дивизион.
В нынешнем сезоне 22-летний Мамардашвили провел за “Валенсию” 31 матч во всех турнирах и пропустил 36 мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Не пропустите: Поттер получил предложение от клуба АПЛ.
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