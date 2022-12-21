Вратарь сборной Аргентины потроллил Мбаппе во время чемпионского парада (фото)
Новости футбола Сегодня, 04:30
Фото: инстаграм Эмилиано Мартинеса/Автор неизвестен
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес потроллил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе.
Фанаты передали голкиперу куклу-младенца с лицом француза и Мартинес праздновал с ней победу на мировом первенстве.
Напомним, что в финале чемпионата мира-2022 Мбаппе сделал хет-трик и забил послематчевый пенальти, но его команда все равно проиграла Аргентине (3:3, по пенальти - 2:4).
Не пропустите: Мартинес может перейти в “Баварию”.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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