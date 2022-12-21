Вратарь сборной Аргентины потроллил Мбаппе во время чемпионского парада (фото)

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес потроллил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе.

Фанаты передали голкиперу куклу-младенца с лицом француза и Мартинес праздновал с ней победу на мировом первенстве.

Напомним, что в финале чемпионата мира-2022 Мбаппе сделал хет-трик и забил послематчевый пенальти, но его команда все равно проиграла Аргентине (3:3, по пенальти - 2:4).

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