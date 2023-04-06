Вратарь сборной Аргентины Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл

Вратарь “Астон Виллы” и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что он считает нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймара лучшим футболистом, против которого он играл.

“Неймар является самым сильным игроком, против которого я играл. Мы пытались остановить его в финале Копа Америка, но нам не удалось. Я не готовился специально играть против него. Я просто молился, чтобы у него был плохой день, а наши защитники сыграли лучший матч в жизни”, - приводит слова Мартинеса TNT Sports.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: В ПСЖ столкнулись с трудностями при продаже Неймара.