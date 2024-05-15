Вратарь Реала считает, что он вернулся еще сильнее после тяжелой травмы

Вратарь Тибо Куртуа Реала считает, что он стал еще сильнее, вернувшись после травмы, из-за которой он не играл до мая.

"Я чувствую себя очень хорошо. Понимаю, были сомнения по поводу того, как я вернусь, но я знал, что вернусь еще сильнее. Вы видите того же Куртуа. Или даже немного лучше. Наверное, мне нужна была такая игра, с большим количеством ударов по воротам. И этим сейвом с левого фланга я гордился этим спасением вратаря. Сейчас у команды несколько выходных, но я продолжу работать с нашим тренером вратарей, чтобы стать еще лучше", - цитирует вратаря REAL MADRID FANS.

Напомним, большую часть текущего сезона Куртуа пропустил из-за двух травм: разрыва крестообразных связок и мениска. В его отсутствие сначала основным голкипером был арендованный у Челси Кепа Аррисабалага, а позднее конкуренцию у него выиграл Андрей Лунин.

После возвращения Куртуа сыграл в 3 матчах Ла Лиги, в которых не пропустил ни одного гола. А в последней игре против Алавеса бельгиец совершил 10 сейвов.

Ранее Карло Анчелотти рассказал, какой голкипер будет играть в последних матчах сезона.