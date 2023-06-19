Вратарь ПСЖ вышел из комы

Альба Силва, жена испанского вратаря “Пари Сен-Жермен” Серхио Рико, сообщила, что ее муж вышел из комы.

“Мы делаем маленькие шаги вперед, уже видим свет. Я всегда знала, что Серхио справится. Но нам не нужно спешить, необходимо набраться терпения”, - приводит слова Силвы TeleCinco.

Напомним, что несколько недель назад Рико получил тяжелую травму головы после падения с лошади. Врачи диагностировали у него кровоизлияние в мозг.

В нынешнем сезоне 29-летний Рико не провел за ПСЖ ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.