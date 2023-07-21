Вратарь ПСЖ стал жертвой ограбления и получил травму головы

Вратарь “Пари Сен-Жермен” и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы стал жертвой ограбления, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, в ночь с четверга на пятницу в дом футболиста проникли несколько злоумышленников. Голкипер получил удар по голове, в результате чего у него образовались две кровоточащие раны. Грабители связали Доннарумму и его жену, а затем принялись обыскивать дом. Преступники украли украшения, дорогостоящие сумки и часы.

В настоящее время итальянец и его супруга находятся в больнице в шоковом состоянии.

24-летний Доннарумма является воспитанником “Милана”. Он перешел в ПСЖ летом 2021 года бесплатно, на правах свободного агента. Всего он провел за французский клуб 72 матча во всех турнирах и пропустил 75 голов. В составе ПСЖ Доннарумма два раза стал чемпионом Франции в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, а также стал обладателем Суперкубка Франции в 2022.

Доннарумма с 2016 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 54 матча и пропустил 41 гол. Чемпион Европы-2020, лучший игрок чемпионата Европы-2020.