Вратарь ПСЖ Навас получил предложение из АПЛ

“Ноттингем Форест” проявляет интерес к вратарю “Пари Сен-Жермен” Кейлору Навасу, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Голкипер может согласиться на переход, так как не имеет регулярной игровой практики во французском клубе.

Ранее сообщалось, что Навас ведет переговоры с саудовский “Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 36-летний Навас провел за ПСЖ всего один матч и пропустил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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