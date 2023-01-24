Вратарь ПСЖ Навас может оказаться в АПЛ

“Ноттингем Форест” проявляет интерес к вратарю “Пари Сен-Жермен” и сборной Коста-Рики Кейлору Навасу, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб хочет арендовать голкипера в зимнее трансферное окно. В составе “лесников” Навас может заменить травмированного вратаря Дина Хендерсона.

Стоит отметить, что ранее ПСЖ не отпустил костариканца в “Баварию”, с которой сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

36-летний Навас в нынешнем сезоне провел за ПСЖ два матча и пропустил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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