Вратарь Манчестер Сити пропустит два заключительных матча сезона

В концовке сезона Манчестер Сити не сможет рассчитывать на своего основного голкипера Эдерсона.

Как сообщает официальный сайт клуба, бразильский голкипер в матче против Тоттенхэма получил незначительный перелом глазницы. По ходу того матча его заменил Штефан Ортега, который сделал несколько важных сейвов и Ман Сити одержал победу 2:0.

Эдерсон пропустит матч последнего тура Премьер-лиги против Вест Хэма, в котором Ман Сити нужно победить, чтобы четвертый раз подряд стать чемпионом Англии. Также он не сыграет в финале Кубка Англии против Манчестер Юнайтед.

Однако ожидается, что Эдерсон будет готов к началу Копа Америка-2024, который стартует 21 июня в США.

В текущем сезоне Эдерсон отыграл 43 матча, в которых пропустил 34 гола.