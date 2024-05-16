Вратарь Манчестер Сити пропустит два заключительных матча сезона
Новости футбола Сегодня, 10:09Евгений Кравченко эксперт Dailysports
Justin Setterfield/Getty Images
В концовке сезона Манчестер Сити не сможет рассчитывать на своего основного голкипера Эдерсона.
Как сообщает официальный сайт клуба, бразильский голкипер в матче против Тоттенхэма получил незначительный перелом глазницы. По ходу того матча его заменил Штефан Ортега, который сделал несколько важных сейвов и Ман Сити одержал победу 2:0.
Эдерсон пропустит матч последнего тура Премьер-лиги против Вест Хэма, в котором Ман Сити нужно победить, чтобы четвертый раз подряд стать чемпионом Англии. Также он не сыграет в финале Кубка Англии против Манчестер Юнайтед.
Однако ожидается, что Эдерсон будет готов к началу Копа Америка-2024, который стартует 21 июня в США.
В текущем сезоне Эдерсон отыграл 43 матча, в которых пропустил 34 гола.
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