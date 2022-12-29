Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон установил рекорд АПЛ

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон стал рекордсменом чемпионата Англии после победы команды над “Лидсом" (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии, сообщает статистический портал Opta.

Бразилец одержал свою 150-ю победу в Премьер-лиге и для этого ему пришлось провести всего 196 матчей. Это лучший показатель в истории АПЛ.

В нынешнем сезоне 29-летний Эдерсон провел за “Манчестер Сити” 20 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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