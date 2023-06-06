Вратарь "Челси" может перейти в "Монако"

“Монако” проявляет интерес к вратарю “Челси” и сборной Сенегала Эдуару Менди, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, монегаски проявляют интерес к голкиперу в летнее трансферное окно. В составе “Монако” африканец может заменить немца Александера Нюбель, который вернется в “Баварию” по окончании срока аренды. Менди может согласиться на трансфер, так как потерял место в основном составе.

В нынешнем сезоне 31-летний Менди провел за Челси" 12 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.