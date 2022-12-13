Вратарь "Аякса" нацелился на вратаря сборной Нидерландов

“Аякс” проявляет интерес к вратарю “Херенвера” Андрису Нопперту, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, амстердамский клуб рассматривает кандидатуру Нопперта в качестве будущего первого номера. “Аяксиды” намерены омолодить вратарскую линию, так как сейчас за клуб играют 38-летний Ремко Пасвер и 40-летний Мартен Стекеленбург.

29-летний Нопперт в нынешнем сезоне провел за “Херенвен” и сборную Нидерландов 19 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Моуринью может возглавить сборную Португалии.