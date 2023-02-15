Врач российского “Шинника” рассказал, как чувствуют себя игроки команды после драки с украинцами

Врач российского “Шинника” Гарегин Агаханян рассказал о пострадавших футболистах своей команды в драке с игроками украинского “Миная”.

По словам специалиста, переломов нет ни у одного из его пациентов.

"При этом краевой перелом пальцев ног возможен у двух футболистов. У некоторых есть рассечения, ещё один жаловался на рёбра.

Судя по клинической картине, переломов быть не должно. Всё хорошо, никто серьезных травм не получил", - рассказал он.

Напомним, что спортсмены подрались в турецком отеле.