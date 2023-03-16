Впервые за 17 лет в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли три клуба Серии А

Три команды из Серии А впервые за 17 лет пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В этом сезоне на данной стадии сыграют “Милан”, “Интер” и “Наполи”.

В 2006 году в четвертьфинале турнира играли “Милан”, “Ювентус” и “Интер”.

По итогам того розыгрыша турнира победу праздновала “Барселона”, которая в этом сезоне в плей-офф не играет.