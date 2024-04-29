Впервые в своей истории. Брест гарантировал себе место в еврокубках

В матче 31 тура Лиги 1 Брест поехал в гости к команде Ренн, игра прошла в воскресенье, 28 апреля.

В стартовые 11 минут болельщики увидели три гола. Дважды забил Ренн и Брест ответил один раз. После перерыва в матче произошли настоящие качели: сначала гости забили три гола, на что хозяева ответили своими двумя мячами. Казалось, матч уже движется к ничьей, но на 90+5 минуте Брест вырвал победу - 5:4.

Благодаря этой победе, эта команда впервые в своей истории гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон. Команда Эрика Руа занимает 3-е место в Лиге 1. За 3 тура до конца чемпионата Брест не покинет зону еврокубков, клуб может закончить чемпионат минимум на 5-й позиции, которое дает возможность сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Если команда сохранит 3-е место в чемпионате, то сможет напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. За период с 2009 года по сегодня Брест не занимал позицию выше 11-й в элитном дивизионе.

К слову, ПСЖ досрочно гарантировал себе чемпионский титул Лиги 1. За три тура до финиша подопечные Энрике на 12 баллов опережают своего ближайшего преследователя.