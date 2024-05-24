Впервые в карьере. Тренера Интера признали лучшим в сезоне Серии А

Главного тренера Интер Милан Симоне Индзаги признали лучшим в нынешнем Серии А.

Эту награду присуждает специальное жюри, состоящее из директоров спортивных газет, которые оценивают тренеров на основе спортивных критериев и качества игры их команды, а также поведения и соблюдения правил честной игры во время матчей.

В нынешнем сезоне Интер стал чемпионом Серии А. Его команда набрала 93 очка после 37 туров, также еще одна игра есть в запасе. Для Симоне Индзаги - это первая награда лучшего тренера года в Серии А.

🏆 Il Philadelphia 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 va a...

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SIMONE INZAGHI 🎉👏 pic.twitter.com/PEvZYV7ff0 — Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2024

Напомним, что Интер предложил Индзаги продление контракта на два года с возможностью продления еще на один год. Его текущий контракт рассчитан до лета 2025 года. По новому контракту его годовая зарплата увеличится более чем на 30% до 6 миллионов евро за сезон, без учета бонусов.

Интер Милан перешел в собственность новой компании - Oaktree Capital. Президент Интера Стивен Чжан должен вернуть кредит в размере €395 млн компании Oaktree Capital Management, но, похоже, он не в состоянии этого сделать. Таким образом, американская компания взяла под контроль миланский клуб.