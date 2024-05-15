Впервые с 2013 года три лучших теннисистки рейтинга WTA пробились в полуфинал одного турнира

Вторая ракетка мира, Арина Соболенко, не испытывала проблем в четвертьфинале турнира в Риме против Елены Остапенко. Встреча продолжалась 73 минуты и завершилась победой Соболенко в двух сетах - 6:2, 6:4.

Эта победа стала для Соболенко третьей подряд в трех очных матчах против Остапенко.

Таким образом, осталось определить последнюю полуфиналистку турнира: ей станет победительница пары Виктория Азаренко (№24 в мире) - Даниэль Роуз Коллинс (№14). Ранее в топ-4 пробились Ига Швьонтек (№1) и Коко Гофф (№3).

Как сообщает Opta, турнир в Риме станет первым с 2013 года, когда в полуфинал пробились три лучших теннисистки мира, если не учитывать WTA Tour Finals. В последний раз такое было на Открытом чемпионате Франции 11 лет назад, когда в четверку лучших пробились Серена Уильямс, Мария Шарапова, Сара Эррани и Виктория Азаренка.

Ранее мы сообщали, что в мужской сетке турнира определились все четвертьфинальные пары.