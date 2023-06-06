Возвращение Месси в "Барселону" заморозит другой трансфер

"Барселона" активно работает над подписанием Лионеля Месси, но это может помешать другой сделке.

Речь идет о переходе хавбека Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити".

Подписание Месси заморозит сделку по немецкому футболисту, но клуб пока не собирается полностью отказываться от этой возможности.

"Барселона" должна освобождать зарплатный фонд, чтобы подписывать новых игроков, и может позволить себе только одного футболиста с таким уровнем зарплаты.