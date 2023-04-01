Возвращение Месси в "Барселону" остается реальным, но есть нюансы

Возможное возвращение Лионеля Месси в "Барселону" является реальным, но на данном этапе оно маловероятно.

Как сообщает Marca, у футболиста и нового президента "Барсы" Жоана Лапорты пока нет регулярных контактов, хотя футболист периодически находится в переписке с тренером клуба Хави.

Последний раз аргентинец и Лапорта пересеклись в феврале на церемонии вручения наград The Best, и именно президент клуба искал контакт с игроком.

На настоящий момент "Барселона" не предложила Месси никаких условий для возвращения, уточняет источник.