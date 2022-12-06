Воспитанник "Ювентуса" получил тюремный срок за изнасилование

Полузащитник “Дженоа” Маноло Портанова приговорен к шести годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, футболист также должен выплатить жертве и ее семье компенсацию в размере 120 тысяч евро. Сам игрок вину не признает и собирается подать апелляцию.

Инцидент произошел в мае 2021 года в Сиене. Во время домашней вечеринки 21-летняя студентка была изнасилована четырьмя мужчинами.

22-летний Портанова является воспитанником “Ювентуса”. В январе 2021 года он перешел в “Дженоа” за 12 миллионов евро.

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