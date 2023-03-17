Воспитанник "Реала" признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Испанский вратарь лиссабонского “Спортинга” Антонио Адан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Голкипер сделал семь сэйвов и отразил послематчевый пенальти в ответном матче 1/8 финала против “Арсенала" (1:1, по пенальти - 5:3). В борьбе за награду испанец опередил Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Жана-Тьерри Лазара ("Юниона") и Оркуна Кекчю ("Фейеноорд").

35-летний Адан является воспитанником “Реала”. За “Спортинг” он играет с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей и пропустил 35 голов.

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