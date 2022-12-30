Воспитанник "Реала" принес "Хетафе" победу над "Мальоркой"

В матче 15-го тура чемпионата Испании “Хетафе” на своем поле обыграл “Мальорку” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес дубль воспитанника “Реала” Борхи Майораля.

“Хетафе”, набрав 17 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Мальорка” с 19 очками осталась на 11-й позиции.

“Хетафе” – “Мальорка” - 2:0 (0:0)

Голы: Майораль, 51 - 1:0, Майораль, 78 - 2:0

“Хетафе”: Сория, Суарес (Иглесиас, 75), Джене (Митрович, 85), Дуарте, Альдерете, Аленья (Мунир, 62), Милья, Альгобия, Порту, Унал (Сеоане, 84), Майораль (Латаса, 84).

“Мальорка”: Райкович, Маффео, Раильо, Руссо (Настасич, 69), Копете (Санчес, 69), Коста, Дани Родригес (Ндиайе, 69), Ли Кан Ин (Кадевере, 84), Батталья (Анхель Родригес, 56), Баба, Мурики.

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