Воспитанник киевского "Динамо" перешел в американский клуб

Украинский хавбек Денис Костышин перебрался в чемпионат США.

О подписании контракта с футболистом сообщил местный “Эль Пасо Локомотив”, который играет во втором дивизионе- американском USL. О деталях соглашения с украинцем пока ничего неизвестно.

В твиттере американского клуба довольно лестно высказались об украинце.

"Это годами проверенный плеймейкер в полузащите, и он поможет возглавить нашу атаку. Его технические способности и видение – это то, из-за чего мы обратили на него внимание.

Его опыт и лидерство помогут нам с тем, что мы планируем в сезоне 2023 года", – говорится на официальном сайте клуба.

Последним клубом воспитанника киевского “Динамо” в Украине была “Александрия”, за которую он провел три игры в этом сезоне.