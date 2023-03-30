Восемь клубов поборются за американца из "Барселоны"

“Барселона” намерена продать в летнее трансферное окно американского защитника Сержиньо Деста, который выступает за “Милан” на правах аренды, сообщает 90min.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют “Атлетико”, “Валенсия”, “Вест Хэм”, “Вильярреал”, “Вулверхэмптон”, “Кристал Пэлас”, “Севилья” и “Унион”.

В нынешнем сезоне 22-летний Дест провел за “Милан” 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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