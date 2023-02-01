Восемь голов. "Шахтер" и "Марибор" устроили голевую феерию

Донецкий “Шахтер" в товарищеском матче сыграл вничью со словенским “Марибором” со счетом 4:4.

В составе украинского клуба дубль сделал Дмитрий Криськов, по голу забили Александр Зубков и Артем Бондаренко. У словенцев по дублю сделали Иван Брнич и Марко Божич.

“Шахтер” Украина - “Марибор” Словения - 4:4 (3:1)

Голы: Зубков, 15 - 1:0, Криськов, 34 - 2:0, Брнич, 38 - 2:1, Криськов, 40 - 3:1, Божич, 48 - 3:2, Брнич, 51 - 3:3, Бондаренко, 71 - 4:3, Божич, 77 - 4:4

“Шахтер”: Трубин, Гочолейшвили, Бондарь (Ракицкий, 65), Фарина (Козик, 65), Михайличенко (Топалов, 75), Степаненко (Роспутько, 65), Бондаренко (Глущенко, 75), Криськов (Борячук, 75), Зубков (Ющенко, 59), Судаков (Сигеев, 46), Траоре (Сикан, 59).

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