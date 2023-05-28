Восемь голов: "Саутгемптон" и "Ливерпуль" устроили суперфеерию

В матче 38-го тура чемпионата Англии “Саутгемптон” и “Ливерпуль” сыграли вничью со счетом 4:4.

Гости быстро повели в счете с разницей в два гола, отличились Диогу Жота и Роберто Фирмино. Впрочем, хозяева вскоре отыгрались благодаря голам Джеймса Уорда-Проуза и Камаля Сулеманы. В начале второго тайма Сулемана сделал дубль и вывел “святых” вперед. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил Адам Армстронг. Но затем гостей от поражения спасли голы Коди Гакпо и Жоты.

“Ливерпуль”, набрав 67 очков, занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и завоевал путевку в Лигу Европы. “Саутгемптон” с 25 очками финишировал на последнем, 20-м месте, и вылетел в Чемпионшип.

“Саутгемптон” – “Ливерпуль” - 4:4 (2:2)

Голы: Жота, 10 - 0:1, Фирмино, 14 - 0:2, Уорд-Проуз, 19 - 1:2, Сулемана, 28 - 2:2, Сулемана, 47 - 3:2, Армстронг, 64 - 4:2, Гакпо, 72 - 4:3, Жота, 73 - 4:4

“Саутгемптон”: Маккарти, Бри, Беднарек, Войнович, Уокер-Питерс, Эльюнусси (Армстронг, 64), Уорд-Проуз, Алькарас, Лавиа (Армстронг, 63), Сулемана, Уолкотт (Ливраменто, 77).

“Ливерпуль”: Келлехер, Александер-Арнолд, Матип, Гомес, Милнер, Фабиньо (Хендерсон, 57), Джонс (Гакпо, 57), Салах, Диогу Жота.

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