"Вопрос закрыт навсегда". Журналист Роналду назвал лучшего футболиста в истории

Телеведущий Пирс Морган, бравший интервью у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, заявил, что он по-прежнему считает португальца лучшим футболистом в истории.

“Вопрос о лучшем в истории закрыт навсегда. Роналду – лучший футболист на все времена”, - написал Морган в своем твиттере.

Напомним, что победителем чемпионата мира-2022 стала сборная Аргентины. Лучшим футболистом турнира был признан аргентинский нападающий Лионель Месси.

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