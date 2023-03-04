Вопрос продажи МЮ может решиться в ближайшее время
Новости футбола Сегодня, 03:55
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
“Манчестер Юнайтед” собрался проводить встречи с потенциальными покупателями.
Как пишет источник, они запланированы на ближайшие две недели.
Ожидается, что они пройдут в Лондоне или Манчестере. На переговорах интересы английской команды будет представлять банк Raine Group, который занимался продажей “Челси”.
Напомним, что на покупку клуба претендуют катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани и британский миллиардер Джим Рэтклифф.
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