"Вольфсбург" одержал победу в гостевом матче Бундеслиги

В матче 22-го тура чемпионата Германии “Вольфсбург” на выезде обыграл “Кельн” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Янника Герхардта и Максимилиана Арнольда.

“Вольфсбург”, набрав 33 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Кельн” с 26 очками остался на 12-й позиции.

“Кельн” – “Вольфсбург” - 0:2 (0:1)

Голы: Герхардт, 4 - 0:1, Арнольд, 68 (с пенальти) - 0:2

“Кельн”: Швэбе, Шабо, Хюберс, Любичич, Хектор, Майна (Диль, 84), Схири, Олесен (Адамян, 73), Шиндлер, Зельке, Тиггес (Лемперле, 78).

“Вольфсбург”: Кастельс, Фишер, Лакруа, ван де Вен, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт, Сванберг (Нмеча, 80), Баку (Каминьски, 64), Виммер (Паредес, 88), Мармуш (Винд, 88).

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