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Водитель трамвая назвал виновного в ДТП с Иммобиле

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Чиро Иммобиле/Автор неизвестен Фото: инстаграм Чиро Иммобиле/Автор неизвестен

Водитель травмая, который столкнулся с автомобилем нападающего “Лацио" Чиро Иммобиле, заявил, что виновником аварии является футболист, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, форвард на своем Land Rover ехал на большой скорости и это привело к ДТП. В результате аварии пострадали семеро пассажиров травмая. Сам Иммобиле получил перелом ребра и повреждения позвоночника.

В нынешнем сезоне 33-летний Иммобиле провел за “Лацио” 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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