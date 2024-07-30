Во время Олимпиады неизвестные перерезали несколько оптоволоконных кабелей

Во Франции неизвестные повредили девять оптоволоконных кабелей, которые обеспечивают связь по всей стране во время Олимпийских игр, сообщает Bloomberg.

Как сообщила компания Orange SA, которая является представителем телекоммуникационного партнера Олимпиады, соединение, которое обеспечивает трансляцию Олимпийских игр по всей стране - не повреждено. Оптоволоконные кабели были перерезаны в девяти департаментах: Ардеш, Од, Буш-дю-Рон, Дром, Эро, Воклюз, Марна, Мез и Уаза.

Другие операторы, в том числе Iliad SA's Free и Netalis, также заявили о том, что подверглись воздействию на собственные сети. Главный исполнительный директор Netalis Николя Гийом сообщил, что телекоммуникационная компания перенесла трафик на резервные сети. Французский облачный провайдер OVHcloud также работает над перенаправлением трафика.

Voici une photo de l'un des câbles coupés cette nuit...



Nous sommes pleinement solidaires avec nos confrères opérateurs touchés. C'est inacceptable.



Netalis déposera plainte bien évidemment dès que possible dans les prochains jours. @lauredlr @Marina_Ferrari @GDarmanin pic.twitter.com/D8zqa2l72e — Nicolas Guillaume (@nguillam) July 29, 2024

Представитель парижской прокуратуры заявил, что они анализируют ситуацию с региональными коллегами и готовы возглавить расследование.

Напомним, что на Олимпиаде 2024 произошел еще один скандал, на этот раз он связан с комментатором Eurosport Бобом Баллардом.