Во время матча в Англии умер 23-летний футболист

23-летний футболист клуба “Кроуленд Таун” Майкл Палмер умер во время игры против “Леверингтона”.

Как пишут английские СМИ, футболист аматорской команды потерял сознание и упал на газон, после чего умер.

“Это был добрый, заботливый человек и страстный болельщик ”Манчестер Юнайтед". Мы остается мысленно с семьёй и друзьями Майкла в это грустное время", — гласит заявление пресс-службы клуба.

Отметим, что команда “Кроуленд Таун” играет в Футбольной лиге Питерборо.