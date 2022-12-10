Во время матча Нидерланды - Аргентина скончался известный журналист
Новости футбола Сегодня, 04:52
Во время игры ¼ финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной скончался известный американский журналист Грант Уол. Он находился в ложе для прессы на стадионе “Лусаил”, где ему стало плохо. Врачи пытались спасти 48-летнего мужчину, но им этого не удалось.
Об этом сообщил его родной брат, после чего смерть подтвердили в Федерации футбола США.
По словам брата журналиста, Уола могли убить, так как ему поступали угрозы в Катаре. Он отказывается верить в то, что Грант умер естественной смертью.
Отметим, что Грант Уол популярен далеко за пределами своей страны. Он является автором книги “Эксперимент Бекхэма”.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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