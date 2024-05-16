Во время матча МЛС на поле выбежал енот и даже установил рекорд
Новости футбола Сегодня, 09:29Евгений Кравченко эксперт Dailysports
nytimes.com
Очень необычный инцидент случился во время регулярного сезона МЛС, в котором Филадельфия Юнион играла против Нью-Йорк Сити.
В первом тайме, при счете 1:0 в пользу Нью-Йорка, на поле выбежал енот, который на высокой скорости направился в сторону ворот гостей. В итоге енот пробежал практически все поле два раза пока сотрудникам не удалось его поймать.
После матча в МЛС подсчитали, что енот продержался на футбольном 161 секунду, что является рекордом лиги среди енотов.
Несмотря на помощь в виде енота, Филадельфия домашний матч проиграла со счетом 1:2. Филадельфия не может выиграть уже в 5 матчах МЛС подряд.
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