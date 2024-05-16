Во время матча МЛС на поле выбежал енот и даже установил рекорд

Очень необычный инцидент случился во время регулярного сезона МЛС, в котором Филадельфия Юнион играла против Нью-Йорк Сити.

В первом тайме, при счете 1:0 в пользу Нью-Йорка, на поле выбежал енот, который на высокой скорости направился в сторону ворот гостей. В итоге енот пробежал практически все поле два раза пока сотрудникам не удалось его поймать.

RACCOON ON THE FIELD!!!



MIDWEEK @MLS AT ITS FINEST pic.twitter.com/tO8AJUrkJw — Andrew Wiebe (@andrew_wiebe) May 16, 2024

Unofficially, Raquinho the Raccoon spent 161 seconds on the field tonight, which was the most by a raccoon in @MLS history. https://t.co/0UON9qSDbT pic.twitter.com/RayNNzj17w — MLS Communications (@MLS_PR) May 16, 2024

После матча в МЛС подсчитали, что енот продержался на футбольном 161 секунду, что является рекордом лиги среди енотов.

Несмотря на помощь в виде енота, Филадельфия домашний матч проиграла со счетом 1:2. Филадельфия не может выиграть уже в 5 матчах МЛС подряд.