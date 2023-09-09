Во время летнего трансферного окна установили рекорд по расходам

ФИФА опубликовала "Отчет о международных трансферах" с 1 июля по 1 сентября 2023 года, сообщили на официальном сайте.

ФИФА провела анализ трансферов игроков, установивших рекордный показатель. Этим летом клубы потратили 7,36 миллиарда долларов, что на 47,2% больше, чем в 2022 году и на 26,8% больше, чем в 2019-м.

Англия возглавила список по расходам на трансферные комиссии в 1,98 миллиарда долларов. 449 миллионов на покупки и 514 на продажи игроков. Германия заняла первое место по поступлениям от трансферных сборов – 1,1 миллиарда. Кстати, это первый случай, когда клубы одной ассоциации получили больше одного миллиарда за летнее трансферное окно.

На втором месте – Саудовская Аравия по общим затратам в 875,4 миллиона. Саудиты опередили Францию (859,7 млн), Германию (762,4 млн), Италию (711,0 млн) и Испанию (405,6 млн). Впервые клубы по Азиатской конфедерации футбола произвели более 10% трансферных расходов от общей суммы.

В январе 2024 г. ФИФА опубликует углубленный анализ характеристик международных трансферов, осуществленных на протяжении всего года.