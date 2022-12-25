Во Франции застрелили 22-летнего футболиста

Во Франции был застрелен 22-летний нападающий Адель Сантану Менди.

По информации Get French Football News, футболиста смертельно ранили во время перестрелки вечером 23 декабря.

В то же время издание La Provence утверждает, что стрельба произошла в месте, где регулярно идет война между наркоторговцами.

“После смерти Менди у нас останется огромная пустота. Этот человек навсегда будет одним из нас”, - говорится в сообщении клуба Менди “Обани”.

Отметим, что “Обани” выступает в четвертом дивизионе Франции.