Во Франции запретили останавливать матчи во время Рамадана

Судьям во Франции запретили останавливать матчи местного чемпионата во время Рамадана, чтобы игроки-мусульмане, которые соблюдают пост, могли перекусить.

Вместо этого, Федерация футбола Франции направила арбитрам электронное письмо, в котором сообщила о том, что перерывы во время матчей не разрешены статутом FFF.

В ответ на это сообщение, было отмечено, что Федерация и ее органы должны защищать основные ценности Французской Республики, предотвращая любую дискриминацию или оскорбление достоинства человека, и что любое нарушение этих положений может быть подвергнуто дисциплинарному и/или законодательному преследованию.

В Рамадан, который начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля, мусульманам запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.