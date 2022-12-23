Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022: что происходит

Более 200 тысяч человек подписали петицию на французской платформе Mesopinions о переигровке финального матча чемпионата мира-2022 Франция - Аргентина (3:3, по пенальти - 2:4).

Французы остались недовольны работой польского арбитра Шимона Марчиняка. Недовольство фанатов вызвало назначение пенальти в ворота французов при счете 0:0. Также болельщики полагают, что при втором голе аргентинцев был фол на нападающем французов Килиане Мбаппе.

Напомним, что в этом матче Марчиняк назначил два 11-метровых удара в ворота сборной Аргентины.

Не пропустите: Названы суммы призовых для участников ЧМ-2022.