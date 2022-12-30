Во Франции повторили уникальное достижение Мбаппе

Форвард “Монпелье” Элье Ваи стал вторым игроком чемпионата Франции, которому удалось забить 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет.

Уникальное достижение в 2017 году установил Килиан Мбаппе, который достиг отметки в возрасте 18 лет и 10 месяцев.

Элье Ваи же забил в возрасте 19 лет.

Нападающий “Монпелье” в этом сезоне чемпионата Франции провел 15 игр, в которых забил 7 голов и сделал один результативный пас.