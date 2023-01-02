Во Франции ограбили дом известного футболиста (фото)

Полузащитник “Лилля” Реми Кабелла подвергся краже со взломом.

Как пишет Le Petit Lillois, в дом бывшего игрока сборной Франции грабители проникли перед Новым годом.

Результаты “работы” преступников футболист также показал на фото в своих социальных сетях.

Отметим, что еще до марта 2022 года Кабелла играл в России за “Краснодар”. Также на счету француза 4 игры за главную команду страны.