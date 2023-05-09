Во Франции очередная тренерская отставка

Наставник “Нанта” Антуан Комбуаре покинул свою должность.

По информации портала Goal.com, официально об увольнении специалисты сообщат сегодня, 9 мая.

Отметим, что Комбуаре стал наставником "канареек" в феврале этого года.

Под его руководством команда не может победить в последних 11 матчах. В последнем поединке на своем поле "канарейки" проиграли "Страсбургу" со счетом 0:2.

Сейчас Нант" находится на 17-й строчке турнирной таблицы с 32 баллами в активе.